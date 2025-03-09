Председателю СК России представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту совершения в Свердловской области противоправных действий в отношении малолетнего ребенка

Следственными органами СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело в отношении гражданина среднеазиатской республики, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности малолетней девочки.
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