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62ИНФО | Новости Рязани

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Двое жителей Рязани получили более 10 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков

Двое жителей Рязани получили более 10 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков

Следствие установило, что в период с августа по сентябрь прошлого года 33-летний мужчина и 22-летняя девушка разместили на территории Шиловского района ряд закладок с наркотиками.

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