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SHOT: В Екатеринбурге школьница скончалась, когда выпила бутылку крепкого пива

В Екатеринбурге умерла 14-летняя школьница после того, как выпила крепкое пиво. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

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