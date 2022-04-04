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Global Times: США нарушили обещание не расширять НАТО и не извинились за это перед РФ

Global Times: США нарушили обещание не расширять НАТО и не извинились за это перед РФ

Соединенные Штаты нарушили обещание, которое было дано после окончания Холодной войны, — не расширять НАТО, и не извинились за это перед Россией, сообщает РИА Новости с ссылкой на китайскую газету Global Times.

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