Правая дверь у самолета есть, но почему пассажиров туда не пускают

Почти в любом аэропорту мира пассажиры заходят в самолет именно с левой стороны. Правая дверь при этом существует, но во время обычной посадки ее практически никогда не используют.
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