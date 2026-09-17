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Правая дверь у самолета есть, но почему пассажиров туда не пускают

Почти в любом аэропорту мира пассажиры заходят в самолет именно с левой стороны. Правая дверь при этом существует, но во время обычной посадки ее практически никогда не используют.

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