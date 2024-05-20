Опубликован список омских детсадов и школ, где летом сделают ремонт. В каких-то учреждениях заменят кровлю, в других - окна, двери или сантехнику.
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Опубликован список омских детсадов и школ, где летом сделают ремонт. В каких-то учреждениях заменят кровлю, в других - окна, двери или сантехнику.