Удаленную идентификацию при открытии счета в банке предлагают ввести в России

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, позволяющий банкам в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) проводить идентификацию клиента в удаленном формате при открытии ему счета (вклада), сообщает «Прайм».
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