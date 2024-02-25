Куат Хамитов: «Подтверждаю, что мой следующий бой состоится против Александра Шлеменко»

Боец MMA из Казахстана Куат Хамитов подтвердил новость о бое с Александром Шлеменко. «Раз такая информация просочилась, то подтверждаю, что мой следующий бой состоится против Александра Шлеменко 4 мая на турнире RCC», — написал Хамитов в социальных сетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии