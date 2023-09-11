Раненый в голову и лишившийся глаза в районе Северодонецка украинский адвокат-майданщик Маси Найем, брат известного подстрекателя госпереворота в Киеве Мустафы Найема захотел убить как можно больше русских.
Найем: «Хочу убивать русских самым ужасным способом»
Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Надо же, ещё один желающий русских убивать. Езжай под Работино. Там таких "желающих" сотнями на навоз переводят. Правда способы там самые простые, проверенные, но результаты иногда действительно выглядят ужасно.
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20 час.
НН
Надежда Никитина
Еще одна тварь..... приготовиться.
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14 час.
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