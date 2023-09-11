smi.today

4 453 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Erl Schweizer
    Во всех без исключения государствах есть лица, не привлекаемые к ответственности. Хорош пороть чушь, отыскивая справе...Конгрессвуман Гри...
  • Сергей Oблезов
    Крепко за жизнь ему по башке прилетало! С врагами надо воевать, а не в игры играть! Призывает опять продолжать унижат...Депутат Валуев за...
  • Бендер Задунайский
    Молчком поставят эти ракеты хохлам , пидорги .В США не подтверд...

Найем: «Хочу убивать русских самым ужасным способом»

Найем: «Хочу убивать русских самым ужасным способом»

Раненый в голову и лишившийся глаза в районе Северодонецка украинский адвокат-майданщик Маси Найем, брат известного подстрекателя госпереворота в Киеве Мустафы Найема захотел убить как можно больше русских.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АЛ
Александр Лагуткин
Надо же, ещё один желающий русских убивать. Езжай под Работино. Там таких &quot;желающих&quot; сотнями на навоз переводят.  Правда способы там самые простые, проверенные, но результаты иногда  действительно выглядят ужасно.
Ответить
20 час.
НН
Надежда Никитина
Еще одна тварь..... приготовиться.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх