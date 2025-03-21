Наркотики, кома и инвалидность. Как жизнь молодой порнозвезды превратилась в кошмар наяву?

В марте 2024 года зарубежные СМИ облетела новость: 25-летняя американская порнозвезда, обладательница множества наград индустрии для взрослых Эмили Уиллис впала в кому после лечения в реабилитационном центре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии