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Антифашист

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Два стула для Вучича. Президент Сербии помог Украине, но не подписал антироссийскую декларацию

Два стула для Вучича. Президент Сербии помог Украине, но не подписал антироссийскую декларацию

Президент Сербии Александр Вучич на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Киеве заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, анонсировал расширение гуманитарного сотрудничества и пообещал помочь в восстановлении одного из украинских городов.

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