Два стула для Вучича. Президент Сербии помог Украине, но не подписал антироссийскую декларацию

Президент Сербии Александр Вучич на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» в Киеве заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, анонсировал расширение гуманитарного сотрудничества и пообещал помочь в восстановлении одного из украинских городов.
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