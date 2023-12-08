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Минздрав: двое школьников после стрельбы в Брянске находятся в тяжелом состоянии

Минздрав: двое школьников после стрельбы в Брянске находятся в тяжелом состоянии

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что подростки, пострадавшие при стрельбе в брянской школе и эвакуированные в Москву, находятся в тяжелом состоянии и получают все необходимое лечение.

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