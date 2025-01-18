В Белоруссии возможен сирийский сценарий?

Эти западных сатанистов бесит и карежит, что в Белоруссии мир и благополучие.

Хорошо, если это так, как вы сказали...

Ирина_ К_

Я что-то не помню чтобы в Беларуси было после Великой отечественной войны серьёзное фашистское подполье. В Прибалтике. Да, было! На Западной Украине? Да, тоже! А про Беларусь я не слышала.