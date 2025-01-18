Интересная и тревожная дискуссия, развернувшаяся а комментариях к новости о том, что Запад намерен с помощью белорусских экстремистов захватить приграничный район Белоруссии и ввести туда так называемые "миротворческие силы".
В Белоруссии возможен сирийский сценарий?
Комментарии
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лина любимцева
Эти западных сатанистов бесит и карежит, что в Белоруссии мир и благополучие.
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9 час.
лл
лина любимцева
Хорошо, если это так, как вы сказали...
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9 час.
Ирина_ К_
Я что-то не помню чтобы в Беларуси было после Великой отечественной войны серьёзное фашистское подполье. В Прибалтике. Да, было! На Западной Украине? Да, тоже! А про Беларусь я не слышала.
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7 час.
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