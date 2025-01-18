Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 840 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Демин
    Наверно, Прилепин прав. Боюсь, что и России нужна передышка. Все устали от войны. Все пошло не так. Думали, что будет...Мирные переговоры...
  • Валерий Денисов
    Правильно. Он преступил светские законы, суд должен быть светский и справедливый - измена, однозначно.Хитрая спецоперац...
  • Михалыч
    При царстве прозападных царях Романовых почти все договора ( при наших выигранных войнах) были для нас невыгодны, тож...Мирные переговоры...

В Белоруссии возможен сирийский сценарий?

Интересная  и  тревожная  дискуссия,  развернувшаяся  а  комментариях к   новости   о том, что Запад намерен с помощью белорусских экстремистов захватить приграничный район Белоруссии и ввести туда так называемые "миротворческие силы".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лина любимцева
Эти западных сатанистов бесит и карежит, что в Белоруссии мир и благополучие.
Ответить
9 час.
лл
лина любимцева
Хорошо, если это так, как вы сказали...
Ответить
9 час.
Ирина_ К_
Я что-то не помню чтобы в Беларуси было после Великой отечественной войны серьёзное фашистское подполье. В Прибалтике. Да, было! На Западной Украине? Да, тоже! А про Беларусь я не слышала.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх