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Ростех

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Кадровые изменения в авиастроительном кластере Ростеха

Кадровые изменения в авиастроительном кластере Ростеха

Госкорпорация Ростех провела кадровые изменения в авиационном кластере. Генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) назначен Вадим Бадеха, ранее занимавший должность главы Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

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