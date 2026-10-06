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4000-летние клинописные тайны: как древние месопотамцы управляли царскими хозяйствами

4000-летние клинописные тайны: как древние месопотамцы управляли царскими хозяйствами

В Ираке археологи расшифровали клинописные таблички, которые рассказывают о невероятно сложной хозяйственной жизни Месопотамии более 4000 лет назад.

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