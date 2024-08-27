Ямальская авиакомпания увеличила норму провоза багажа до 50 кг для бойцов СВО

Авиакомпания «Ямал» расширила возможности специального тарифа для участников СВО. Теперь военнослужащие и их семьи смогут бесплатно провезти до 50 килограммов на двух багажных местах, сообщила пресс-служба губернатора ЯНАО.
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