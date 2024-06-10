В Верховной раде Украины допустили девальвацию и эмиссию гривны

На Украине готовят предложения по повышению налогов. Ситуация способна дойти и до внеплановой девальвации и эмиссии украинской валюты – гривны, сообщил изданию "Телеграф" депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.
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