Ночная охота редчайшей краснокнижной хищной птицы попала на видео

Очень редкие кадры удалось запечатлеть фотоловушке в парке «Удэгейская легенда» в Приморье. На видео, опубликованное в Telegram-канале парка, попал момент ночной рыбалки самой крупной совы мировой фауны — рыбного филина.
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