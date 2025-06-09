Опубликовано видео со штурмовиком ВС РФ, пережившим прямое попадание FPV-дрона

Штурмовик Вооруженных сил России на одном из участков фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО) пережил прямое попадание FPV-беспилотника, принадлежавшего Вооруженным силам Украины (ВСУ).
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