Куплю оружие, инструкторов и наёмников стран НАТО. Дорого

Кадр из фильма "Оружейный барон" 2005 год Российская спецоперация на Украине затягивается и, как уже многие отмечают, становится в чём-то похожа на сражения времён Первой мировой войны, с её окопно-артиллерийскими перестрелками.
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