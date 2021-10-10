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Обзор ноутбука ASUS ZenBook 13 OLED (UM325S): победное комбо

Обзор ноутбука ASUS ZenBook 13 OLED (UM325S): победное комбо

Большинство компактных лэптопов на платформе AMD, с которыми мы были знакомы до сих пор, комплектуются процессорами Ryzen 4000-й серии, которые поначалу обходили по производительности конкурирующие решения Intel.

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