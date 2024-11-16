В Теучежском районе судебно-медицинские эксперты осуждены за получение взяток

В Теучежском районе судебно-медицинские эксперты осуждены к длительным срокам лишения свободы за получение взяток, превышение должностных полномочий и хищенияТеучежский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении заведующего отделением экспертного учреждения и судебно-медицинского эксперта.