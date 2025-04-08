День 9 апреля в истории

15 лет назад (2010) началось строительство газопровода «Северный поток». Международный консорциум пяти крупных европейских энергетических компаний для проектирования, строительства и эксплуатации газопровода был создан в 2005 году.
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