Как работают вражеские агенты

Намедни сообщили, что "в Крыму задержали гражданина России, подозреваемого в государственной измене. Мужчина по заданию сотрудника СБУ собирал сведения о передвижении военной техники и расположении объектов инфраструктуры, а также изготавливал и собирал беспилотники с использованием 3D-принтеров.