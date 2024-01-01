В Европарламенте причиной продолжения украинского конфликта назвали политику США

Конфликт на Украине до сих пор продолжается только потому, что США не хотят его окончания. Об этом заявил депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) в воскресенье, 31 декабря.
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