Лебедева: приказавший бойцам сдаться сержант ВСУ участвовал в АТО против Донбасса

Младший сержант 101-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Пирнат, приказавший своим солдатам сдаться, участвовал в антитеррористический операции (АТО) Киева против Донбасса.
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