Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 549 подписчиков

Лебедева: приказавший бойцам сдаться сержант ВСУ участвовал в АТО против Донбасса

Лебедева: приказавший бойцам сдаться сержант ВСУ участвовал в АТО против Донбасса

Младший сержант 101-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виталий Пирнат, приказавший своим солдатам сдаться, участвовал в антитеррористический операции (АТО) Киева против Донбасса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх