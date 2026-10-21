Для прекращения боевых действий против России бандеровский режим выдвигает требование сохранения большей части Украины под «зонтиком» Запада и получения «мощных» гарантий на уровне 5-й статьи НАТО о коллективной обороне.
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