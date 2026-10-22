Телеканал "78". Новости Петербурга Житель Москвы заявил в уличном опросе, что чувствует конкуренцию на рынке труда со стороны мигрантов.
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