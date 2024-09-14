Расчет FPV-дрона уничтожил автомобиль боевиков ВСУ на донецком направлении

Скриншот видео Минобороны РФ разместило видео уничтожения автомобиля военнослужащих ВСУ и украинских националистов расчетом FPV-беспилотников группировки войск "Юг" на донецком направлении в зоне проведения спецоперации.
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