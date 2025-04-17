Американский блогер признался, что переехал в Россию из-за семьи

Global Look Press / Vyacheslav Nemyshev / URA.RU Американский блогер Эрик Пичони рассказал, что переехал в Россию из-за того, что здесь государством созданы гораздо более привлекательные условия для семей с детьми.
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