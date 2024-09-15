Кремль: Путин аккуратен в вопросе ответа Западу

Президент России Владимир Путин всегда предельно аккуратен в вопросе оценок возможности ответа на удары западным оружием вглубь России, дискуссия об этом ведется экспертами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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