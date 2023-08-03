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ВСУ напуганы наступлением ВС РФ: перебросили в Купянск иностранных наемников

ВСУ напуганы наступлением ВС РФ: перебросили в Купянск иностранных наемников

Напомним, что ВСУ пытались остановить российских бойцов, но не смогли. Украинским боевикам пришлось отступить.

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Комментарии
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ОХ
Олег Херсонский
Этот мусор из наёмников, нужно уничтожать, используя все виды вооружения, без всяких комплексов. Тогда никакая мразота в дальнейшем не соблазнится таким доходом...
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15 час.
ВД
Валентина Доценко
Ну если братьев Хохлов били в пол силы , то эту мерзость в землю вбивать будут! Работайте, парни! 💪🇷🇺Да здравствует Великая Россия! 🇷🇺❤️
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15 час.

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