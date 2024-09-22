Как снежно в Карелии! Поверили? И мы так подумали, пока не прочитали тексты под фото и видео в соцсетях.
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Как снежно в Карелии! Поверили? И мы так подумали, пока не прочитали тексты под фото и видео в соцсетях.