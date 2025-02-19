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Сегодня отмечает свой день рождения глава администрации Ялты Янина Павленко @yanina_pavlenko

Сегодня отмечает свой день рождения глава администрации Ялты Янина Павленко @yanina_pavlenko

Сегодня отмечает свой день рождения глава администрации Ялты Янина Павленко @yanina_pavlenko«Крым 24» желает Янине Петровне всего самого доброго, здоровья и успехов в профессиональной деятельности!Крым 24 | @tvcrimea24подробнее>>> .

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