Сегодня отмечает свой день рождения глава администрации Ялты Янина Павленко @yanina_pavlenko«Крым 24» желает Янине Петровне всего самого доброго, здоровья и успехов в профессиональной деятельности!Крым 24 | @tvcrimea24подробнее>>> .