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AIM-132 на грузовике: новый британский ЗРК для Украины

AIM-132 на грузовике: новый британский ЗРК для Украины

Иностранные государства поставляют киевскому режиму различные средства противовоздушной обороны, но их количество и качество не соответствуют ожиданиям и пожеланиям.

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