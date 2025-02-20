Сотрудники полиции раскрыли разбой с проникновением в квартиру, совершённый в прошлом году в Новосибирске

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с коллегами из ГУУР МВД России и УМВД России по городу Новосибирску раскрыли разбойное нападение, которое произошло 28 декабря 2024 года в Октябрьском районе регионального центра.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии