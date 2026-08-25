Пресс-конференция ИВ РАН об участии стран НАТО в конфликте с Россией

Введение и основные темы пресс-конференции В Институте востоковедения Российской академии наук (ИВ РАН) состоялась пресс-конференция, посвящённая анализу участия стран НАТО и их внеблоковых союзников в военном конфликте с Россией.
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