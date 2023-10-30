Россия 1896 года в цвете

Весной 1896 года, во время поездки в Россию на коронацию царя Николая II профессиональному фотографу Франтишеку Кратки удалось создать целую серию интереснейших фотоснимков, запечатлевших русский быт конца XIX века.
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