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Трей Мерфи исполнил мельницу двумя руками

Трей Мерфи исполнил мельницу двумя руками

Форвард «Пеликанс» Трей Мерфи стал автором эффектного данка в матче с «Селтикс» (114:125). Мерфи совершил перехват, устремился в одиночный быстрый отрыв и исполнил мельницу двумя руками.

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