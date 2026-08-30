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Русская весна

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Назван способ защиты от поедающей мозг амёбы

Назван способ защиты от поедающей мозг амёбы

Зажимы для носа помогут снизить риск заражения «поедающей мозг» амёбой, сообщили в департаменте здравоохранения Нью-Йорка.

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