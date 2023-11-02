Четыре человека приговорены к тюремному заключению по делу о смерти более 200 детей из-за сиропа от кашля

За нарушение законов по безопасности лекарств индонезийский суд в среду приговорил к тюремному заключению генерального директора и трех должностных лиц компании, чей сироп от кашля стал причиной смерти более 200 детей, сообщил юрист компании.
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