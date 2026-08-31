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Умер Александр Сафонов, известный по мему «Сафонов, оплатить!»

Краткое введение Александр Сафонов, получивший широкую известность благодаря популярному интернет-мему «Сафонов, оплатить!», погиб во время специальной военной операции.

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