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ИА Реалист

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Правительство России расширило трудовые гарантии для участников СВО

Правительство России расширило трудовые гарантии для участников СВО

МОСКВА (ИА Реалист). С 1 сентября в России вступил в силу закон, расширяющий трудовые гарантии для участников специальной военной операции.

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