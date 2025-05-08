The National Interest: После Украины США нужна "ресурсная сделка" со Средней Азией

ЕЛЕНА ПАНИНА "Соглашение с Украиной — это только первый шаг. Расширение минерально-сырьевого портфеля США должно пройти за счёт Средней Азии", — считает сотрудник Евразийского центра Атлантического совета (признан нежелательным в РФ) Марк Темницки.
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