Рябков допустил встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Россия не исключает возможности проведения первой трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Си Цзиньпина.
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