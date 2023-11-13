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Ученые СПбПУ придумали, как из микроводорослей получить биоводород

Ученые СПбПУ придумали, как из микроводорослей получить биоводород

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) придумали, как из отработанных микроводорослей, которые использовались для очистки сточных вод или поглощения углекислого газа из воздуха, получить биоводород.

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