Александр Солженицын: как на самом деле он воевал в Великую Отечественную

Любители историиВоенное делоАлександр Солженицын: как на самом деле он воевал в Великую Отечественную К Александру Солженицыну с советских времён прочно прикрепилось прозвище «литературный власовец».Вернуться к статье438НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьRustam KuchkarovКак воин, - он достоин уважения. С его гражданской позицией не согласен.Игорь ВОСТОКОВЕсли коротко - Солженицин вражина приблизительно такого же масштаба как и Ельцин.Nikolay StepanovСлишком много чести для него.Vlad ИвановАрестовать и осудить боевого офицера, в боевых условиях, за мнения высказанные в личной переписке - в этом суть сталинско/ленинского мракобесия!Nikolay StepanovВот это точно. Цензура тогда работала!Семен СеменычА то что он, в переписке, высказывался за свержение власти в стране во время войны по вашему это нормально? За это надо было расстрелять, а не посадить.Кусаин АльменовНикакой переписки с высказываниями за свержение власти в стране не было. Все это выдумки самого Исаича. Для создания ореола "правдоруба" и не более. А также чтобы прикрыть действительную причину осуждения, т.е. банальное злоупотребление служебным положением.кормчийAlex ZimА умный оицер на арест и рассчмтывал; победа впереди замаячила, а погибать не охота.. Кстати и в заключении хитрован не бествовал был и хлеборезом, и учетчиком, и бригадиром (вся лагерная элита и просто так туда не всунешься), а под конец и в "шарашку" пристролся с личным чуланчиком с долгими записями в дневнике и свиданками с женой и продуктовыми передачами. И герой, и диссидент, и, главное, живой.Яков1 БлюмкинА ведь могли и расстрелять. Рисковал, выходит? Не сходится.Vlad ИвановНо самое главное, что создал труд, который для нас означает «Войну и мир» и «Капитал» вместе взятые, и самое главное это труд был вовремя опубликован. Это - снаряд в башку «ленинизма»!Vlad ИвановНе знаю, не читал. Думаю, те кто давал команду на арест предварительно сфабриковали, что им было нужно. Если не они, то после них. Это же «ленинцы». От них можно ждать всего, кроме человеческого.Vlad ИвановДело то не в цензуре, а в том, что из личной переписки сляпали политическое дело. Впрочем на то они и инквизиторы!Villi sherbakДо Войны и Мира Толстого ему ох как далеко. Ни одного его произведения из-за языка, которым они написаны дочитать не смог. Слова что камни подающие с обрыва и напрочь отбивающие охоту читать далее его сочинения. А Толстым зачитывался. Язык легок и понятлив, заставляющий читателя сопереживать героям, живущим с тобой рядом. такое ощущение что ты живешь в том времени и ясно видишь и ощущаешь те реалии, в которых существовали герои его романов.Vlad ИвановРечь идёт не о языке, а о политической значимости творчества Солженицина для жертв зверств врагов народа.Кусаин АльменовНикто из личной переписки Солжа политического дела не ляпал. Исаич сам придумал для себя политическое дело из банального злоупотребления служебным положением. И не больше. Одно слово сказочник-антисоветчик.Vlad ИвановНевразумительно! Нельзя ли расшифровать?Семен СеменычВ июне 1944 года, когда шла операция «Багратион», бригада, которой командовал Солженицын, оказалась в районе белорусского Рогачёва. Маленькое уточнение для автора. Не мог капитан Солженицын командовать бригадой. Если это просто опечатка, одно дело. А если это умышленно сделано, чтобы показать значимость его должности.. То это попытка оправдать его преступные замыслы прикрываясь высокой должностью и незаурядными знаниями и умениями. Он ВРАГ народа.Михаил_Скорее всего не "бригадой", а "батареей". Просто авторская неточность.Villi sherbakНа днях читал рассказ о двух военных летчиках, Героях Советского Союза" которые были сбиты в бою и попали немцам в плен. На предложение немцев служить Великой Германии дали добро и служили верой и правдой.Vlad ИвановПростой вопрос: Почему Вы считаете великого писателя-разоблачителя современности ВРАГОМ народа? В тексте видимо речь идёт о «батарее», а не о «бригаде»!Кусаин АльменовЦитата из статьи: «Вопреки критикам, утверждающим, что Солженицын фактически «не видел фронта», как любой разведчик, он находился в близком контакте с противником. Значение звуковой разведки высоко ценило и армейское командование.» Солженицын не любой разведчик. Он командир батареи звуковой разведки отдельного армейского разведывательного артиллерийского дивизиона. Оборудование звуковой разведки разворачивают в пределах 2-4 км от переднего края своих, т.е. советских войск. Это уровень 2-ого эшелона и тылов стрелковой дивизии. Ближе, чем 2 км нежелательно, так как оборудование весьма громоздкое и дорогостоящее и его утеря от огня противника нескоро будет восстановлена, а дальше, чем на 4 км также нежелательно, так как мощности средств приборов звуковой разведки и их точности будет недостаточно для определения места расположения артиллерии противника. Так что командир батареи звуковой разведки Солженицын согласно своему служебному положение, т.е. по служебной необходимости не был в близком контакте с противником. Уровень опасности, близости к противнику у Солженицына не идёт ни в какое сравнение с уровнем опасности, близости к противнику какой был у командиров и бойцов стрелковых взводов, рот, батальонов, даже у командиров стрелковых полков. Вот командиры и бойцы стрелковых взводов, рот, батальонов, а также командиры и бойцы противотанковых батарей находились действительно в близком контакте с противником, так сказать непосредственно смотрели в глаза и противнику, и смерти. А Солженицын был за два и более км от противника. Конечно, это тоже не глубокий тыл, но и далеко, даже очень далеко не близкий контакт с противником.Элеонора КоганЗа что его арестовали в первый раз в 1945 году?Кусаин АльменовЗа злоупотребления служебным положением.МАМиша АбирСудя по характеру отзывов, и ныне - 68 лет спустя смерти Сталина - можно смело восстанавливать сталинский режим в России - число стукачей призывющих не то что - арестовать, а просто расстрелять всех тех, кто не думает, как они - не уменьшилось.Дай им только возможнсть - тут же побегут расстреливать. А потом ещё и жалуются - как им плохо живётся. Самые отвратительные негодяи - это не те, кто убивают, а те, кто призывают к этому.vodyanoy40mailru ГоголевТакой же гаденыш как и насральныйЛеонидОбыкновенный пакостник, коих ныне развелось, как собак нерезанных.кормчий« В июне 1944 года, когда шла операция «Багратион», бригада, которой командовал Солженицын, оказалась в районе белорусского Рогачёва» Не слишком ли высокая честь капитану командовать бригадой ,если до этого он командовал батареей ?ЕАЕвгений АлексеенкоСолженицин такой прохвост,что трудно наити.Писака,предательская,за что и получил Ноб.премию.Ингерман ЛанскаяНадо было дать Нобелевку Величайшему писателю современности и коллекционеру всех значков - лёне брежневуЮрий БеловШнобелевскую премию , как правило , раздают русофобам и предателям СССР/России !Ингерман Ланскаясср - это не Россия, а антиРоссия.Юрий БакановИ за что арестовали "комбрига"?Юрий БеловПроглядели НКВДшники ВРАЖИНУ !Ингерман Ланскаянееее. это царская охранка проглядела в конце 19-го века в Симбирске семейку-вражину - надо было не только старшенького повесить , но и всех остальных.. под корень!!!! И не погибли сотни миллионов Русских!!! и солженицену не пришлось бы получать НобелевкуЮрий БеловДа ... Много кое чего НКВД / КГБ , в своё время , проглядели ...Алексей ГоршковБлин! Я уже заметил главное отличие изданий типа "Русской Семёрки" - доходящая до откровенного презрения недооценка своих читателей! Это же как надо не уважать своего читателя, таким безмозглым бараном его считать,чтобы предположить,что он поверит в эту ахинею! Однако люди более-менее находящиеся в теме видят,что это ЛАЖА,натыкаясь на очередной маразм! Звуковую разведку приравняли к просто разведке! Это - примерно то же самое,что отождествить ездового подводы с подводником!Михаил_"Против факта не попрёшь". Заслуженные награды.Alex ZimНаграды награлами, СолженицAlex ZimГлавное, что аремAlex ZimНаграды награлами, СолженицAlex ZimНаграды наградами, но суть в том, что с арестом удачно сложилось; и герой и жив остался, а ведь впереи рубка еще та маячила. Это ж надо, чтобы грамотный (с высшим образованием) офицер начинает переписку с корешем, в которой Сталина и режим гнобит он, видите ли, не знает, что все письма с фронта читаются и до запятой котролируются...Яков1 БлюмкинА его, вроде, простили. За "Двести лет вместе". Постарался старик. Или снова не угодил?Комментировать
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