Член парламента Германии и руководитель партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» (BSW), Сара Вагенкнехт, выразила мнение, что Германия должна оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского для достижения мирного разрешения конфликта.