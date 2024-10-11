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Вагенкнехт призвала оказать давление на Киев для урегулирования конфликта

Вагенкнехт призвала оказать давление на Киев для урегулирования конфликта

Член парламента Германии и руководитель партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» (BSW), Сара Вагенкнехт, выразила мнение, что Германия должна оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского для достижения мирного разрешения конфликта.

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ЛС
Лидия Санникова
Не помогайте оружием, призывай к капитуляции клоуна, и будет вам счастье...
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