Член парламента Германии и руководитель партии «Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость» (BSW), Сара Вагенкнехт, выразила мнение, что Германия должна оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского для достижения мирного разрешения конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии