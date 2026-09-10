В Рязанской области скосили 70 тысяч га трав для заготовки кормов

По данным на 10 сентября, в регионе скосили 70 тысячи га естественных и сеяных трав. Аграрии заготовили 509 тысяч тонн сенажа (117% от плана), 56 тысяч тонн сена (56% от плана), и 140 тысяч тонн силоса (19% от плана).