Ходорковский* заявил, что украинцы выражают свою ненависть к нему из-за отказа воевать за РДК** Фото: EASTNEWS/AFP Бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский* заявил, что столкнулся с ненавистью со стороны жителей Украины в социальных сетях из-за отказа принимать участие в действиях воинского формирования «Русский добровольческий корпус»**.
Ходорковский* пожаловался на ненависть жителей Украины в соцсетях
Комментарии
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Eduard
Эти укропы вообще наглые негодяи.С чего это им кто-то что-то должны?Им никто ничего не должен,они должны!
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18 час.
Eduard
Украину никто не атаковал,они у себя провели переворот,который естественно привел к Гражданской войне,что и было 8 лет!Россия много позже была!
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18 час.
Людмила Свириденко
Не, не, не! С такой фамилией и россиянином? Нереально)))).
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14 час.
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