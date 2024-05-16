Ходорковский* пожаловался на ненависть жителей Украины в соцсетях

Eduard Эти укропы вообще наглые негодяи.С чего это им кто-то что-то должны?Им никто ничего не должен,они должны!

Eduard Украину никто не атаковал,они у себя провели переворот,который естественно привел к Гражданской войне,что и было 8 лет!Россия много позже была!