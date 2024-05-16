Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 389 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Либероиды заныли!!!От угроз до прест...
  • Natalija Osminina
    Шойгу был награжденн в 2012 г. Мальтийским орденом (а такую награду дают самым-самым) итальянцами от самого Папы. Так...С уходом Шойгу на...
  • Вик Норд
    По головке их гладить будете,с крайней плотью?От угроз до прест...

Ходорковский* пожаловался на ненависть жителей Украины в соцсетях

Ходорковский* пожаловался на ненависть жителей Украины в соцсетях

Ходорковский* заявил, что украинцы выражают свою ненависть к нему из-за отказа воевать за РДК** Фото: EASTNEWS/AFP Бывший глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский* заявил, что столкнулся с ненавистью со стороны жителей Украины в социальных сетях из-за отказа принимать участие в действиях воинского формирования «Русский добровольческий корпус»**.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Эти укропы вообще наглые негодяи.С чего это им кто-то что-то должны?Им никто ничего не должен,они должны!
Ответить
18 час.
Eduard
Украину никто не атаковал,они у себя провели переворот,который естественно привел к Гражданской войне,что и было 8 лет!Россия много позже была!
Ответить
18 час.
Людмила Свириденко
Не, не, не! С такой фамилией и россиянином? Нереально)))).
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх